В Тюменской области выявлены два новых очага COVID-19
Два новых очага коронавирусной инфекции выявлены в Тюменской области на 27 сентября. В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Бердюжского района заболело 10 человек, контактных 77 человек. В комплексном центре соцобслуживания населения Уватского района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.
По-прежнему на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются Кунчурский психоневрологический интернат, Нижнетавдинский район и учреждение "Центр", Тобольск. Очаг в Лайтамакской школе Тобольского района закрыт.
Анжела Лебедева