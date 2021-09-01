  • 27 сентября 202127.09.2021понедельник
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлены два новых очага COVID-19

Общество, 18:05 27 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

Два новых очага коронавирусной инфекции выявлены в Тюменской области на 27 сентября. В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Бердюжского района заболело 10 человек, контактных 77 человек. В комплексном центре соцобслуживания населения Уватского района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются Кунчурский психоневрологический интернат, Нижнетавдинский район и учреждение "Центр", Тобольск. Очаг в Лайтамакской школе Тобольского района закрыт.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 27.09.2021Тюменец завоевал бронзу на EuroSkills Graz 2021
18:05 27.09.2021В Тюменской области выявлены два новых очага COVID-19
17:52 27.09.202128 сентября - события дня
17:43 27.09.2021На Ямале построят дом для сокола