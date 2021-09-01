В Тюменской области выявлены два новых очага COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Два новых очага коронавирусной инфекции выявлены в Тюменской области на 27 сентября. В Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Бердюжского района заболело 10 человек, контактных 77 человек. В комплексном центре соцобслуживания населения Уватского района у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются Кунчурский психоневрологический интернат, Нижнетавдинский район и учреждение "Центр", Тобольск. Очаг в Лайтамакской школе Тобольского района закрыт.

Анжела Лебедева