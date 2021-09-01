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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зарегистрирована смерть семи пациентов с COVID-19

Общество, 14:43 29 сентября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть семи пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 235 новых случаев, выздоровел 171 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 857 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 456 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 004 человек, в Московской области - 1 тыс. 223, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 933.

В Свердловской области зафиксировано 522 новых случая, в Челябинской области - 378, в Ханты-Мансийском автономном округе - 178, в Курганской области - 124, в Ямало-Ненецком автономном округе - 98.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 487 тыс. 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 тыс. 388 летальных исходов, выздоровели 6 млн 653 тыс. 941 человек.

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# коронавирус

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