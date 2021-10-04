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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские разработчики ПО сразятся с коронавирусом в хакатоне

Общество, 13:52 04 октября 2021

https://vk.com/crtwebru | Фото: https://vk.com/crtwebru

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Создать ресурсы, иллюстрирующие статистические данные о пандемии, и получить шанс выиграть мощный игровой компьютер могут участники хакатона "Разраб VS Короназавр", который пройдет в Тюмени с 14 по 16 октября в онлайн и офлайн-форматах.

Принять участие в состязании предлагают как профессионалам, так и любителям, способным запрограммировать систему для работы со статистическими данными. Задание можно выполнить на любом языке программирования.

Жюри оценит результаты по следующим критериям: полнота предоставляемых данных, удобство сервиса при работе с ним, оригинальность подачи информации и эстетичность ресурса. Среди экспертов - сотрудники компании Creative, тюменского интегратора в области веб- и мобильной разработки.

Основная часть работы над проектами пройдет в режиме онлайн. Бороться за главный приз хакатона будут первые 30 зарегистрировавшихся участников, которые получат подробное техническое задание 14 октября. Организаторы подведут итоги 16 октября в "Конторе пароходства".

Зарегистрироваться на хакатон можно до 10 октября по ссылке. Участие бесплатное.

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# IT-технологии , разработка , Хакатон

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