В Тюменской области более 80% взрослого населения привились от COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80% взрослого населения Тюменской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО. Регион находится в лидерах по вакцинации от коронавируса в УФО.

"В лидерах по-прежнему Тюменская область (полный курс вакцинации прошел 81% жителей от планового числа), Югра (полностью вакцинировано 72% жителей от плана) и Ямал (обе прививки получили 73% жителей от планового количества). В Курганской области два компонента вакцины поставили 60%, в Свердловской - 56%, в Челябинской - 52% от плановых показателей", - отмечается в сообщении .

По данным на 5 октября, на Урале привито более 60% жителей округа (от планового показателя по вакцинации 60% взрослого населения).

"В этой ситуации очень важно тщательно соблюдать все меры профилактики, а также активно продолжать прививочную кампанию. К сожалению, число желающих привиться снижается, - отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Количество вакцин в регионах достаточное, вместе со стационарными работают выездные пункты вакцинации.