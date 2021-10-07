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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области закрыто на карантин по коронавирусу 22 класса и 48 групп дошколят

Общество, 15:10 07 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 класса в 11 школах и 48 групп в 27 детских садах Тюменской области закрыты на карантин из-за COVID-19. Заболели 89 детей и 11 сотрудников образовательных учреждений.

Такие данные на 7 октября корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном оперштабе со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

По причине заболеваемости ОРВИ в области на дистанционное обучение переведен 71 класс в 20 школах, в классах обучалось 1 тыс. 160 детей. И пять групп в четырех детских садах, 80 детей.

В Тюмени на дистанционное обучение переведены шесть классов в пяти школах, это 168 учеников.

Напомним, классы переводят на дистанционное обучение если на уроках отсутствуют из-за болезни 20% от общего количества учащихся.

Анжела Лебедева

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# коронавирус , ОРВИ , школы

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