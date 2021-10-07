  • 7 октября 20217.10.2021четверг
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлено 1 тыс. 800 семейных очагов COVID-19 за сентябрь

Общество, 16:09 07 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 800 семейных очагов COVID-19 выявлено в Тюменской области за сентябрь.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Все очаги находятся на контроле управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отмечают, что больше всего случаев семейного заболевания зарегистрировано в Тюмени.

Напомним, для заболевших ковидом противовирусные препараты выдаются в первые дни заболевания. Контактным, то есть тем, кто проживают с пациентом с подтвержденным COVID-19, назначают в профилактической дозировке противовирусные препараты "Интерферон-альфа" и "Умифеновир".

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 189 человек выздоровели, шестеро умерли.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:33 07.10.2021Президент Путин наградил главу Ишима Федора Шишкина
16:21 07.10.2021Выставка к 225-летию декабриста Евгения Оболенского открылась в Ялуторовске
16:09 07.10.2021В Тюменской области выявлено 1 тыс. 800 семейных очагов COVID-19 за сентябрь
15:57 07.10.2021Тюменка за смерть ребенка взыскала с врачей более 500 тыс. рублей