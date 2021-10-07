В Тюменской области выявлено 1 тыс. 800 семейных очагов COVID-19 за сентябрь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 800 семейных очагов COVID-19 выявлено в Тюменской области за сентябрь.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Все очаги находятся на контроле управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отмечают, что больше всего случаев семейного заболевания зарегистрировано в Тюмени.

Напомним, для заболевших ковидом противовирусные препараты выдаются в первые дни заболевания. Контактным, то есть тем, кто проживают с пациентом с подтвержденным COVID-19, назначают в профилактической дозировке противовирусные препараты "Интерферон-альфа" и "Умифеновир".

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 189 человек выздоровели, шестеро умерли.

Анжела Лебедева