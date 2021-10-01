Как восстановить память после COVID-19: витамины и решение математических задач

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановить память перенесшим COVID-19 помогут витамины, разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач. Такое мнение выразили РИА Новости врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно, но оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

"Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — подчеркнула эксперт.

Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления в каждом конкретном случае порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, но вероятнее всего, человеку назначат принимать витамины группы В.

Помимо проблем с памятью, после коронавируса также может снижаться способность анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия.