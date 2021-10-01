Еще пять жителей Тюменской области стали жертвами коронавируса

| Фото: Здравоохранение Тюменской области | Фото: Здравоохранение Тюменской области

Смерть пяти пациентов с COVID-19 зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 267 человек, 192 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб данные на 10 октября.

Всего в России за последние сутки выявлено 28 тыс. 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 962 летальных исхода. Полностью выздоровели 17 тыс. 274 человека.

В Москве заболели 4 тыс. 610 человек, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 822, в Московской области - 2 тыс. 26. В Свердловской области выявили 558 случаев, в Челябинской области - 401, в Ханты-Мансийском автономном округе - 205, в Курганской области - 163, на Ямале - 110.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 млн 775 тыс. 365 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 216 тыс. 415 летальных исходов, выздоровели 6 млн 858 тыс. 119 человек.