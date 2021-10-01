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100 дорог отремонтировали в Тюменском районе с начала года

Экономика, 14:56 12 октября 2021

Тюменский район ВКонтакте | Фото: Тюменский район ВКонтакте

Ремонт 100 дорожных объектов завершают две подрядных организации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменском районе. Всего до конца года будет отремонтировано более 61 км дорог, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

Дорожное покрытие отремонтировали в Андреевском, Богандинском, Винзилинском, Ембаевском, Каскаринском, Мальковском, Муллашинском, Онохинском, Червишевском, Чикчинском, Горьковском, Каменском, Кулаковском, Московском, Наримановском, Новотарманском, Переваловском, Салаирском и Успенском муниципальных образованиях и в поселке Боровский. Это сделано силами подрядчиков ЗАО "Пышмаавтодор" и АО "ТОДЭП".

Отремонтировали также улицы Вокзальную в Боровском, Чебоксарова в д. Речкина, Северную – в д. Субботина. Скоро дорожники закончат работы на автомобильной дороге от федеральной трассы до СНТ "Мичуринец" вблизи Андреевского и ул. Ниатбакова в д. Якуши.

Построено более 23 км тротуаров в Каскаринском и Ембаевском МО, Кулаково, с. Кулаково и пос. Андреевском. Новые тротуары осваивают пешеходы Винзилинского муниципального образования и с. Созоново.

Начато возведение дорог на площадке жилищного строительства в д. Якуши.

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# дорожное строительство , ремонт дороги , ремонт тротуаров , Тюменский район

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