Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб и, по предварительным данным, трое пострадали в аварии на 225-м км Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"Опрокинулся автомобиль Chevrolet Captiva. Один человек погиб, трое пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет", – уточнила она.

Информация о личности погибшего уточняется.

Инна Пахомова