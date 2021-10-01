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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Происшествия, 16:30 17 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб и, по предварительным данным, трое пострадали в аварии на 225-м км Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"Опрокинулся автомобиль Chevrolet Captiva. Один человек погиб, трое пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет", – уточнила она.

Информация о личности погибшего уточняется.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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