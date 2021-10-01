Тюменец обманом выманил у подруги 150 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На 150 тыс. рублей обманул сожитель тюменку, убедивший ее оформить кредит якобы для покупки собственного жилья в ипотеку. Получив от девушки деньги, мужчина пропал, сообщает УМВД Тюмени.

Оперуполномоченные установили местонахождение 25-летнего ранее судимого тюменца. В отделе полиции он признал свою вину. По его словам, он узнал, что та состояла в любовных отношениях с другим молодым человеком.

Он решил ей отомстить. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.