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Тюменские студенты-медики стали призерами всероссийской олимпиады по детской хирургии

Общество, 09:40 25 октября 2021

пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

Призовые места завоевали студенты Тюменского медицинского университета на олимпиаде по малоинвазивным технологиям в детской хирургии. Очная конкурсная программа среди будущих хирургов прошла в Российском национальном исследовательском медицинском университета им. Пирогова в Москве.

Студенты соревновались в таких направлениях, как лапароскопическая хирургия, гастростопия, герниопластика, а также в теоретическом конкурсе.

Студентка педиатрического факультета Яна Балуева и студентка лечебного факультета Тюменского ГМУ Анна Стегайлова стали третьими в теоретическом конкурсе и вторыми в эндоскопическом профиле. Студенты педиатрического факультета Анастасия Абрамова и Егор Вириясов взяли третье место в эндоскопическом направлении и второе место в направлении "Тренажерный".

"Мы готовились очень долго. Готовились и практически, у нас были ежедневные тренировки на протяжении месяца, и теоретически — изучали материал, — поделилась шестикурсница Яна Балуева. — Пообщались с хирургами, которые добились большого успеха в разных городах, с ребятами из разных вузов. Даже не просто общались, а учились друг у друга".

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# олимпиады , ТюмГМУ , хирургия

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