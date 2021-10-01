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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

54 студента Тюменского медицинского университета пройдут практику в курганских больницах

Общество, 17:44 22 октября 2021

пресс-служба ТюмГМУ

54 студента Тюменского медуниверситета пройдут практику в медучреждения Курганской области.

По информации правительства Курганской области, студенты помогут медикам с обработкой обращений граждан и с мониторингом пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Они будут работать группами до конца 2021 года.

Добавим, в Курганской области вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Чтобы жители могли скорее дозвониться на номер 122 — единый телефон для обращений по вопросам коронавируса, к работе привлекают дополнительных операторов. Также вводится дистанционный мониторинг больных с хроническими заболеваниями.

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# Курганская область , студенты , ТюмГМУ

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