В Тюменской области на одного безработного - три вакансии

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62 тыс. 399 человек обратились в службы занятости Тюменской области с начала 2021 года. 37 тыс. 960 человек - трудоустроены. На регистрационном учете состоят 11 тыс. 243 соискателя, в региональном банке - 28 тыс. 823 вакансии. Таковы данные регионального департамента труда и занятости населения на 1 октября.

В банке вакансий службы занятости по-прежнему лидирует сфера строительства, где требуется 5 тыс. 203 работника. В направлении "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" открыто 4 тыс. 18 вакансий. На третьем по популярности месте – "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", где возможно трудоустройство 2 тыс. 921 специалиста.

2 тыс. 421 предложение в обрабатывающих производствах; 2 тыс. 370 – в образовании; 2 тыс. 282 – в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. В области здравоохранения и социальных услугах - 1 тыс. 897 вакантных мест.

Посмотреть подходящую работу и найти работников можно на интерактивном сайте департамента, пишет "Вслух.ру".