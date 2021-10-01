  • 25 октября 202125.10.2021понедельник
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Тюменской области

Происшествия, 10:33 25 октября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Подозреваемого в убийстве двоих жителей с. Омутинское задержали оперативники. Тела мужчины 1960 г.р. и 73-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме 22 октября, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Установлен и задержан подозреваемый - ранее судимый знакомый погибших.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Омутинский район , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:34 25.10.2021Один человек погиб, десять получили ранения в авариях на дорогах Тюменской области
10:33 25.10.2021Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Тюменской области
16:35 24.10.2021Тюменец украл джинсы из брендового бутика
14:51 24.10.2021В Вагайском районе подросток-мотоциклист погиб в ДТП