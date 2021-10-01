Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Подозреваемого в убийстве двоих жителей с. Омутинское задержали оперативники. Тела мужчины 1960 г.р. и 73-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме 22 октября, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Установлен и задержан подозреваемый - ранее судимый знакомый погибших.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.