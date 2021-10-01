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На "ЗапСибНефтехтиме" создали единый центр управления завода мономеров

Экономика, 18:26 25 октября 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Единый центр управления большей части производств завода мономеров создан на предприятии "ЗапСибНефтехтим" в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

Раньше в здании располагалась операторная производства по переработке ШФЛУ. Теперь на ее базе созданы рабочие места для операторов бутадиена, изобутилена и нового производства МАН.

Перед большим переездом в помещениях провели капитальный ремонт. Поменяли все – от потолка до пола, включая оборудование системы управления. В здании провели полномасштабную модернизацию всех инженерных систем – вентиляции, системы кондиционирования и освещения. Кроме того, ушли от кабинетной рассадки, во всем здании теперь open-space.

Одним из нововведений стала замена стандартных мониторов на изогнутые, большего размера. Они позволяют одновременно выводить на экран больше информации. Меньше тратится времени на изучение данных и принятие решений.

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# ЗапСибНефтехим

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