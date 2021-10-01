За долги по алиментам тюменец получил полгода исправительных работ

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Более 100 тыс. рублей задолжал по алиментам дочери житель Тюмени. На мужчину было заведено уголовное дело, Центральный районный суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

По решению мирового судьи, тоюменец обязан ежемесячно выплачивать алименты - 1/4 всех видов заработной платы или иного дохода на содержание дочери. Однако никаких мер к выплате алиментов подсудимый не предпринял и помощи на содержание ребенка не оказывал.

В июне 2020 года он получил наказание в виде обязательных работ на 40 часов, но и привлечение к административной ответственности на отца никак не повлияло. Задолженность по алиментам только увеличивалась.

В суде мужчина полностью согласился с предъявленным обвинением. Теперь полгода проведет на исправительных работах, а также будет обязан погасить долги по алиментам.