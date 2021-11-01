В середине недели в Тюмени резко похолодает

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неустойчивая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 1 по 7 ноября. По данным центра Фобос, в начале и конце периода дневная температура будет слабоположительной, а со вторника по четверг ожидается морозная погода.

1 ноября в областном центре воздух днем прогреется до плюс 3 градусов, в течение дня возможны осадки. Ночью похолодает до минус 2, пройдет снег.

2 и 3 ноября в дневные часы температура воздуха составит от 5 до 7 градусов мороза. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 10 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, небо будет малооблачным.

4 ноября дневная температура воздуха приблизится к 1 градусу тепла, ночная составит минус 1 градус, осадков не ожидается. 5 ноября в областном центре потеплеет. В течение суток синоптики прогнозируют до плюс 2 градусов.

В выходные, 6 и 7 ноября, воздух будет прогреваться до плюс 3 градусов. В эти дни возможен дождь и порывистый юго-западный ветер.

Любовь Голышева