Необычными вкусами Нового года будут удивлять гостей тюменские рестораны

Общество, 18:10 17 декабря 2025

русский ресторан «Максимыч» во "ВКонтакте" | Фото: русский ресторан «Максимыч» во "ВКонтакте"

В преддверии Нового года рестораны Тюмени вовсю готовятся удивлять гостей необычными блюдами и оригинальной подачей. Заведующая одним из заведений Валентина Зырянова поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" секретами праздничного меню, которое обещает стать настоящим гастрономическим путешествием.

Главным украшением новогоднего стола в заведении станет фаршированный поросенок с полбой. Валентина объяснила выбор так: "Мы решили отдать дань символу года – огненной лошади. Поскольку лошади по нраву зелень и зерна, мы выбрали полбу, старинное русское зерно. Блюдо получается не жирным, а сытным, вкусным и по‑настоящему праздничным".

Кстати, полба – это древний вид пшеницы с ореховым вкусом и пониженным содержанием глютена. Упоминание о ней встречается еще в пушкинской "Сказке о попе и работнике его Балде" – "…есть же мне давай вареную полбу". Сегодня злак переживает второе рождение: при прекрасной диетичности он дарит блюдам самобытный вкус и связь с традициями русской кухни.

Любимые новогодние салаты, по словам Валентины Зыряновой, тоже претерпят интересные изменения. Так, в сельдь под шубой повара добавят щучью икру, уложив ее в два слоя, а сверху украсят блюдо ржаными чипсами и живописной аппетитной килькой. Оливье подадут по‑царски: с раковыми хвостиками и яблоком, чтобы сделать вкус более сочным, а салат менее жирным. Дополнят блюдо утиная грудка и фаршированные перепелиные яйца.

﻿

Особое место в меню займут блюда из местных продуктов. "Наши гости обязательно должны попробовать подкопченного муксуна и нельму, ароматные грузди и лесные ягоды. Из груздей мы готовим восхитительные пирожки с картошкой или просто с грибами. Это настоящая тюменская классика, которая никого не оставит равнодушным", – подчеркнула заведующая рестораном.

Валентина Зырянова также поделилась хитростями, как с помощью оформления превратить домашнюю подачу блюд в ресторанную. По ее словам, важно использовать в салатах авокадо, разнообразную зелень, в том числе руколу, шпинат. Их можно украшать перепелиными яйцами с разными помазками, к примеру, с икрой. Ею же можно наполнить и миниатюрные тарталетки. Интересный акцент создадут фаршированные черри с брынзой и базиликом, а также стебли сельдерея с изысканными начинками. В десертах лучше делать ставку на ягоды и мяту, потому что это классика, проверенная временем, красивая и, главное, вкусная.

А на собственный новогодний стол Валентина Зырянова неизменно ставит пельмени и пироги с муксуном: "По традиции мы лепим пельмени всей семьей из трех видов мяса: курицы, телятины и свинины. В тесто же добавляем секретный ингредиент, который делает его особенно эластичным и вкусным – это молоко". Что касается пирогов, то здесь главный фокус, по словам хозяйки, в сочетании филе свежего муксуна с обжаренным на сливочном масле луком. "Именно так раскрывается настоящий сибирский вкус. Крупные куски рыбы дают насыщенный аромат, а золотистый лук добавляет сладковатую нотку и сочность", – пояснила Валентина.

Она подытожила, что для хорошего праздника нужна гармония: новизну внесут необычные сочетания, а переосмысленная классика и местные деликатесы создадут неповторимую атмосферу новогоднего волшебства за каждым столом.

Инна Кондрашкина

# блюда , Новый год , русская кухня , сибирская кухня

