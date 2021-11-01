Учения по пожбезопасности и проверка работы ЧОП в опорном вузе прошли без замечаний

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Ни одного замечания не дали плановая проверка организации охранной деятельности и действия сотрудников на пожарно-тактическом занятии в Тюменском индустриальном университете, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Мероприятие организовали работники управления по безопасности ТИУ, сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области, а также лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

Специалисты проинспектировали работу ЧОПов, работоспособность металлоискателей, видеонаблюдения, соблюдение контрольно-пропускного режима, наличие на постах охраны инструкций по действиям при угрозе ЧС и агитационных материалов, направленных на противодействие распространению экстремистских идеологий среди обучающихся и работников университета. Росгвардейцы обратили особое внимание на высокий уровень подготовки сотрудников ЧОПов, а также соблюдение требований, которым должны соответствовать и сами организации.

"Учебные корпуса и общежития ТИУ круглосуточно охраняют лицензированные сотрудники частных охранных предприятий. Все объекты университета обеспечены кнопкой тревожной сигнализации. Помимо этого, вуз оборудован системами видеонаблюдения с подключением к сервису "Безопасный город", а также системами оповещения и управления эвакуацией", - рассказал начальник управления по безопасности ТИУ Магомед Асхабов.

Он отметил, что по итогам проверки замечаний не выявлено.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

На пожарно-тактических занятиях была задействована спецтехники и личный состав пожарно-спасательных частей № 14 и № 123. По легенде проведенных занятий, в нескольких общежитиях и учебных корпусах начался пожар. После обнаружения задымления и возгорания эвакуировали 2 тыс. обучающихся, сотрудников и преподавателей. Прибывшие на место пожарные вывели оставшихся в здании людей, отрезанных, согласно плану учений, дымом и огнем от путей эвакуации.

Отработаны действия сотрудников охраны по оповещению руководства университета о возникновении пожара, вызову и встрече пожарных подразделений и других спецслужб, а также передаче им необходимой информации для оперативного проведения аварийно-спасательных работ.

Работники общежитий и учебных корпусов продемонстрировали знания о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах университета. Пожарные подразделения показали подготовку и слаженность действий, успешно отработав навыки по эвакуации людей и ликвидации пожара.