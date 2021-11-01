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Пенсионерку и ее внучку сбили на "зебре" в Тюменском районе

Происшествия, 12:03 10 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку сбили на пешеходном переходе в пос. Винзили вечером 9 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Пенсионерка переходила дорогу с двумя внучками. Младшая успела закончить переход, а бабушка со второй внучкой получили травмы. 57-летняя водитель машины Lifan пояснила, что ее ослепили фары другого автомобиля и она не заметила людей на переходе", – рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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