Пенсионерку и ее внучку сбили на "зебре" в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку сбили на пешеходном переходе в пос. Винзили вечером 9 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Пенсионерка переходила дорогу с двумя внучками. Младшая успела закончить переход, а бабушка со второй внучкой получили травмы. 57-летняя водитель машины Lifan пояснила, что ее ослепили фары другого автомобиля и она не заметила людей на переходе", – рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства выясняются.