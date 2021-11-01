В Тобольске проект генплана презентуют и обсудят онлайн 20 ноября

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Онлайн-презентация проекта генерального плана Тобольска состоится в прямом эфире 20 ноября, начало в 15 часов. На общественном обсуждении команда института "Град" расскажет о предлагаемых изменениях в генплан и ответит на вопросы горожан, сообщает администрация Тобольска.

Участники прямого эфира узнают о запланированных объектах социальной и транспортной инфраструктуры, предлагаемом функциональном зонировании, перспективах развития всех районов города. После презентации спикеры ответят на вопросы горожан, их можно будет задать в чате трансляции.

Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано в газете "Тобольская правда", на сайте администрации и в официальном сетевом издании "Официальные документы города Тобольска".

Ознакомиться с проектом решения по внесению изменений в решение гордумы от 30 октября 2007 года "О генеральном плане городского округа город Тобольск" можно здесь. Консультирование ведется по телефону 8(3456) 25-25-94.

Направить свои замечания по проекту можно до 18 ноября на сайт администрации Тобольска, письменно (г. Тобольск, 8 мкр, 32, Департамент градостроительстве и землепользования), электронным письмом по адресу: dgz@admtobolsk.ru.

Эфир пройдет на канале института "Град" в Youtube.