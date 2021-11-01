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51-летняя тюменка попала под колеса "Киа Рио" в центре города

Происшествия, 10:31 11 ноября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семь аварий произошло в Тюменской области 10 ноября, в них ранены девять человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Двое пострадали на пешеходных переходах в областном центре. На ул. Ленина, 37 "Киа Рио" сбил 51-летнюю тюменку, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшей ушибы. Автомобилем управляла 22-летняя водитель со стажем за рулем три года. Ранее девушку три раза привлекали к административной ответственности за незаконную тонировку автомобиля. 10 ноября она привлечена к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.

61-летнюю тюменку сбил автомобиль "Заз" на ул. Магистральной, 10 на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем автомобиля был 65-летний водитель со стажем 39 лет. По предварительным данным, у пострадавшей женщины травмы лица. Обстоятельства наезда на человека выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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