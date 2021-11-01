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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяка задержали за сбыт мефедрона

Происшествия, 15:57 11 ноября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона задержала полиция в Тобольске. В квартире 32-летнего мужчину обнаружено девять свертков с наркотическим веществом, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков мужчину, делавшего закладки с наркотиком в подъезде многоквартирного дома. В его телефоне полицейские обнаружили чат, куда подозреваемый отправлял места координаты тайников.

Задержанный тоболяк свою вину признал, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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# наркотики , Тобольск , уголовное дело

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