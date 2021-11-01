Тюменский ансамбль сшил зимние костюмы на средства гранта регионального правительства

Центр русской культуры Тюмени Центр русской культуры Тюмени

Концертные костюмы для выступления на уличных мероприятиях зимой сшили для фольклорного ансамбля "Ленок" на средства гранта правительства Тюменской области.

"Артисты могут блистать на сценических площадках в красивых зимних шубках и радовать зрителя новыми песнями, выполняя свою главную миссию – дарить людям радость и нести народную культуру в массы", - отметили в тюменском Центре русской культуры.

Основная задача коллектива - сохранение и возрождение традиционной песенно-обрядовой музыкальной культуры, которая с давних времен передавалась из поколения в поколение, приобщение зрителя к народным традициям, обрядам и праздникам.

Напомним, в 2019 году в Тюменской области стартовал конкурс среди любительских творческих коллективов, в котором одним из первых участников стал ансамбль "Ленок". Преодолев первый городской конкурсный этап ансамбль стал дипломантом первой степени, что позволило ему перейти на следующий уровень. Коллектив показал музыкально-обрядовое действо "На Ивана Купала" и стал обладателем диплома лауреата первой степени в номинации "Фольклор".

"Эта победа дала возможность ансамблю в 2021 году получить грант в форме субсидии из областного бюджета на нужды коллектива. В мае во Дворце культуры "Нефтяник" состоялась торжественная церемония вручения грантов правительства Тюменской области на оказание поддержки любительских творческих коллективов, где директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер вручила руководителю любительского фольклорного ансамбля "Ленок" Олесе Алексеевой сертификат на сумму гранта", - рассказали в центре.

Грантовая поддержка любительским коллективам региона реализована в рамках национального проекта "Культура".