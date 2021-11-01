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Тюменские студенты с помощью нейронной сети автоматизируют процесс считывания пораженных коронавирусом легких

Общество, 09:02 13 ноября 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Скрининговую систему для выявления патологии легких на основе изображений компьютерной томографии (КТ) разрабатывает группа кафедры кибернетических систем ТИУ. Проект реализуется совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром Тюменской области.

По информации Тюменского индустриального института, в настоящее время при проведении КТ уходит 20 минут на то, чтобы отсмотреть снимки, подсчитать площадь очагов воспаления и дать оценку поражения легких больного в процентах, чтобы поставить диагноз и выдать заключение.

Студенты ТИУ предложили автоматизировать процесс с помощью нейронных сетей. В приложении, над которым они работают, нейросеть алгоритмически сосчитает все зараженные очаги, вычислит их площадь и выдаст оценку автоматически. Такой подход позволит сэкономить время врача, ему останется лишь сделать заключение.

Проект уже проходит апробацию на научных конференциях, его участники приступили и к стадии прототипирования. К концу проектной деятельности, по словам разработчиков, должен появиться готовый продукт. В пик заболеваемости он будет особенно востребован и актуален, считают участники проектной группы.

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# компьютерная томография , студенты , ТИУ

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