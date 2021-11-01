Автомашина ушла под лед в Уватском районе, два человека погибли

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Киа Рио" опрокинулся в кювет с водой на 495-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе. В результате погибли два человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Машина сразу ушла под лед в канаву. Чтобы помочь людям, остановились несколько автомобилей. Водители и пассажиры ныряли в ледяную воду и пытались спасти пострадавших в ДТП.

Одними из первых остановились жители Сургута Александр Гаус и Константин Малюк, которые ехали на минивене "Фольксваген" из пос. Демьянский в Сургут.

"Александр стал нырять под лед, чтобы достать пострадавших, я звонил в службу спасения и перекрыл движение, чтобы остановить спецтехнику, чтобы вытащить машину из канавы. Девочка из машины смогла выбраться сама, женщину вытащил Александр. Там еще оставались люди, но не было технической возможности их достать. На наших глазах водитель "КамАЗа" нырял под лед, чтобы вытащить мальчика, но не получилось".

Автомобиль "Киа" с помощью большегруза вытащили из кювета примерно через 15 минут, мужчину и мальчика, находившихся в салоне, пытались реанимировать, но спасти их не удалось.

По предварительным, данным в автомобиле "Киа Рио" ехала семья из поселка Коммунар Исетского района Тюменской области. За рулем находилась 30-летняя девушка, в салоне в качестве пассажиров ехали ее 14-летняя дочь, муж 44-х лет и сын, которому 6 ноября исполнилось 9 лет. Мальчик и мужчина погибли. Девочка и ее мама доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Тюменской области

Евгений Бабенко