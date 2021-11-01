В Тюменской области 97% договоров участия в долевом строительстве заключается с помощью эскроу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 97% договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) заключается с помощью счетов эскроу. Высокая доля таких сделок на первичном рынке, по данным "Циан.Аналитика", позволяет региону по итогам 3 квартала 2021 года, выйти на 5 место в рейтинге по эскроу.

В числе лидеров по числу ДДУ со счетами эскроу в 3 квартале 2021 года Москва (23,5 тыс.), Краснодарский край (16,3 тыс.), Санкт-Петербург (8,3 тыс.), Московская область (5,2 тыс.), Тюменская область (5,1 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 4,2 тыс.), Свердловская область (4,8 тыс.), Воронежская область (3,7 тыс.), Самарская область (3,3 тыс.).

В целом по России по итогам 3 квартала 2021 года 66% сделок на первичном рынке прошли по новым правилам. Еще во втором квартале 2021 года доля таких сделок составляла 62%, а в 1 кв. 2021 года – 53%. Для сравнения – по итогам всего 2020 года показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%.

В рейтинге регионов по количеству сделок на первичном рынке Тюменская область в 3 квартале 2021 года заняла восьмое место.