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В Тюменской области семейную пару с девятью детьми могут лишить родительских прав

Общество, 14:20 15 ноября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Дело по лишению родительских прав жителей Исетского района – родителей девяти малолетних детей — рассмотрят в суде, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

С иском в суд обратилось межрайонное управление социальной защиты населения департамента социального развития Тюменской области.

"В обосновании иска указано, что родители в течение длительного времени без уважительных причин уклоняются от выполнения родительских обязанностей в отношении малолетних детей. В доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия. Дети оставлены без надзора", — рассказали в объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Самый младший ребенок родился в 2021 году, но из больницы он до сих пор не передан в семью, так как имеет несколько заболеваний. Ему необходим особый уход.

Родителей 33 и 40 лет неоднократно привлекали к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей.

"Рассмотрение дела назначено на 15 часов. О результатах дела будет сообщено дополнительно", — сообщили в пресс-службе.

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# Исетский район , суд

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