В Тюмени назовут лучших тренеров-преподавателей

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта ждет 18 тренеров-преподавателей Тюменской области с 17 по 19 ноября, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Третий этап будет практическим. 17 ноября в онлайн-формате практические занятия на основе представленных ранее проектов презентуют специалисты дошкольных учреждений в номинации "Физическая культура". 18 ноября придет черед специалистов общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, спорторганизаторов, инструкторов по физической культуре, фитнес-тренеров. Они поборются за победу в номинации "Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства", - рассказали в департаменте.

А 19 ноября жюри предстоит оценить практические занятия, которые проведут тренеры-преподаватели и тренеры спортивной подготовки. В этот же день озвучат итоги конкурса, объявят призеров и победителей.