  • 17 ноября 202117.11.2021среда
  • USD72,5553
    EUR82,5244
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском сквере Депутатов по пятницам будут проходить занятия по цигун

Спорт, 09:38 17 ноября 2021

со страницы Мариям Колчиной ВКонтакте | Фото: со страницы Мариям Колчиной ВКонтакте

Бесплатные занятия по оздоровительному цигун буду проходить в тюменском сквере Депутатов по пятницам, начало - в 12 часов. Их организует Всероссийская федерация цигун, занятия будут проходить при температуре воздуха не ниже минус 10 градусов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Первая практика запланирована на 19 ноября. Занятия проведет инструктор Мариям Колчина. В программе тренировок - специальные оздоровительные упражнения, дыхательные практики разминочного комплекса "Нэй Ян Гун", общеукрепляющий комплекс "Ба Дуань Цзин" или "Восемь отрезов парчи".

Посетить тренировки могут все желающие. Предварительная запись не требуется.

Дополнительную информацию можно получить у инструктора по телефону 8-908-873-42-37.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# цигун

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 17.11.2021В тюменском сквере Депутатов по пятницам будут проходить занятия по цигун
17:34 16.11.2021Тюменские лыжники стали призерами международных соревнований в Казахстане
13:45 16.11.2021В Тюмени назовут лучших тренеров-преподавателей
16:37 15.11.2021Отбор в женской сборной России по биатлону пройдет в Тюмени