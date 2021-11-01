В тюменском сквере Депутатов по пятницам будут проходить занятия по цигун

| Фото: со страницы Мариям Колчиной ВКонтакте | Фото: со страницы Мариям Колчиной ВКонтакте

Бесплатные занятия по оздоровительному цигун буду проходить в тюменском сквере Депутатов по пятницам, начало - в 12 часов. Их организует Всероссийская федерация цигун, занятия будут проходить при температуре воздуха не ниже минус 10 градусов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Первая практика запланирована на 19 ноября. Занятия проведет инструктор Мариям Колчина. В программе тренировок - специальные оздоровительные упражнения, дыхательные практики разминочного комплекса "Нэй Ян Гун", общеукрепляющий комплекс "Ба Дуань Цзин" или "Восемь отрезов парчи".

Посетить тренировки могут все желающие. Предварительная запись не требуется.

Дополнительную информацию можно получить у инструктора по телефону 8-908-873-42-37.