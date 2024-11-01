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Исетский район примет первенство УФО по гребному слалому

Спорт, 12:35 29 ноября 2024

Федерация гребного слалома Тюменской области | Фото: Федерация гребного слалома Тюменской области

Первенство Уральского федерального округа по гребному слалому пройдет в селе Исетское 30 ноября и 1 декабря. Соревнования примет спортивная школа на ул. Элеваторная, 3б, сообщает региональный департамент спорта.

Турнир соберет 50 участников до 19 лет из Тюмени, Нижнего Тагила и Ханты-Мансийского автономного округа.

"Мы нацелены на успех, но обойти ребят из Нижнего Тагила будет очень непросто. Их команда парней очень сильная, всегда "в золоте", и девушки не отстают. Поэтому борьба будет напряженной", - отметил председатель федерации гребного слалома Тюменской области Евгений Карзаков.

Ранее в Нижнем Тагиле состоялся окружной чемпионат, в котором тюменские мужчины завоевали бронзовую награду, а женщины — серебряную.

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# гребной слалом

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