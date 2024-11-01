Тюменский "Рубин" и АКМ встретятся на турнире "Русская классика" в необычной форме

| Фото: ВХЛ | Фото: ВХЛ

Десятый хоккейный турнир "Русская классика" состоится в Туле 21 декабря. На нем сойдутся местная команда АКМ и тюменский "Рубин".

Как сообщает пресс-служба ВХЛ, каждая "Русская классика" по-своему уникальна, отражает местный колорит и традиции.

На этот раз ключевым элементом логотипа является самовар, окруженный зимними атрибутами. Цветовая гамма включает контрастные и противоположные оттенки, олицетворяющие холод и жару. Фон представляет собой заснеженные деревья и элементы тульского кремля — главного символа города. Атмосфера логотипа глубоко переплетена с русской культурой и зимними традициями.

"Русская классика" - это обычный матч регулярного чемпионата ВХЛ, второго по значимости эшелона отечественного хоккея. Обычный, но не совсем: на открытом воздухе, на футбольном стадионе, куда ставится хоккейная коробка. С появлением Высшей хоккейной лиги ее руководство пообещало, что это будет не просто самая "трудовая и мозолистая" лига, но и лига, которая будет каждый год непременно чем-то удивлять.