Лучшие поделки из бытового мусора отметят на конкурсе Тюменского экологического объединения

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Ежегодный конкурс творческих работ объявил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Тюменское экологическое объединение". Поделки должны быть созданы из вещей, которые уже были в употреблении, сообщает организатор.

"Несколько лет жители региона активно участвуют в нашем конкурсе. Они доказали на своем примере, что жестяная банка может стать изысканным украшением праздничного стола, остатки строительных материалов - нарядной елкой, а старые лампочки, фантики и упаковки - красивыми игрушками", - сказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Для участия необходимо сделать поделку на новогоднюю тематику из любых подручных материалов, разместить фото или видео работы у себя на странице с хештегом #ТЭО_Поделка до 20 декабря. Следует подписаться и отметить аккаунт регоператора ВКонтакте или Instagram. До конца проведения конкурса профиль участника должен быть открытым.

Победителями конкурса и обладателями призов станут авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов экспертов компании. Результаты конкурса будут объявлены 21 декабря.

Организаторы не ограничивают фантазию участников. Например, конкурсной работой могут стать оригинальные елочные игрушки, гирлянды, новогодние подарки, убранство дома и стола, фотозоны из старой посуды, бумаги, упаковок, игрушек, мебели, яичной скорлупы или банок.

Призовой фонд: сертификаты в гипермаркет на 3 тыс. рублей за победу, на 2 тыс. рублей за второе место, на 1,5 тыс. рублей за третье место. А также пять шоперов со сладостями.