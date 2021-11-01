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Два научных фильма покажут тюменцам в музейном комплексе

Общество, 10:42 18 ноября 2021

из сообщества "ФДК "КИНЗА"/киноклуб ТГИК/киноклуб "МОЛОДОСТЬ" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "ФДК "КИНЗА"/киноклуб ТГИК/киноклуб "МОЛОДОСТЬ" во ВКонтакте (архив)

Фильмы "2040: Будущее ждет" и "В поисках альтернативной планеты" увидят тюменцы в рамках Дней научного кино ФАНК в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 21 ноября, сообщают организаторы.

Посмотреть австралийский фильм "2040: Будущее ждет" могут тюменцы от шести лет в 15 часов. Авторы киноленты задумались над тем, как могла бы выглядеть жизнь на планете через 20 лет. Вторая работа, снятая в США, ориентирована на зрителей от 12 лет. Показ стартует в 17 часов. В фильме "В поисках альтернативной планеты" показана история огромной машины и группы женщин-ученых, новаторов, пытавшихся найти жизнь за пределами нашей солнечной системы.

Дни научного кино ФАНК – новый формат фестиваля, соединяющий авторское документальное кино о науке и технологиях, научные стендапы, лекции и дискуссии. В отличие от традиционных фестивалей, Фестиваль актуального научного кино не привязан к конкретному времени или месту – его события проходят в течение всего года в разных городах.

Вход при наличии QR-кода и в маске.

Возрастное ограничение: 12+ и 6+.

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# кино , фильмы

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