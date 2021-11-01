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Машина въехала в опору освещения на улице Одесской в Тюмени

Происшествия, 10:34 18 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель “Лады Гранты” и его 25-летний пассажир пострадали в ДТП на ул. Одесской в Тюмени вечером 17 ноября. Автомобилист въехал в опору освещения у дома № 10, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“По предварительным данным, 24-летний водитель "Лады" со стажем за рулем шесть лет не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот”, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

У пострадавших диагностированы ушибы и другие травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

17 ноября в Тюменской области произошло семь аварий. В них пострадали восемь человек.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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