Машина въехала в опору освещения на улице Одесской в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель “Лады Гранты” и его 25-летний пассажир пострадали в ДТП на ул. Одесской в Тюмени вечером 17 ноября. Автомобилист въехал в опору освещения у дома № 10, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“По предварительным данным, 24-летний водитель "Лады" со стажем за рулем шесть лет не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот”, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

У пострадавших диагностированы ушибы и другие травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

17 ноября в Тюменской области произошло семь аварий. В них пострадали восемь человек.