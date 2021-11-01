Руслан Кухарук: "Умный город" упрощает пользование городскими сервисами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Умный город" стал привычным для жителей Тюмени элементом комфортной городской среды. Он значительно упрощает пользование городскими сервисами, а в период пандемии приобретает все большее значение для обеспечения общественной безопасности.

Об этом на пленарном заседании "Новая городская реальность", которое прошло в рамках Общероссийского форума стратегического развития "Города России-2030: вызовы и действия" рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

На своей официальной странице в Instagram он отметил, что форум проходил в онлайн-формате, участие в нем принимали эксперты и представители разных городов.

Руслан Кухарук рассказал о том, как элементы цифрового города помогают жителям Тюмени. Так, сервис "Образование 72" позволяет родителям видеть расписание уроков и домашнее задание своих детей, контролировать их успеваемость. С помощью приложения "Телемед-72" в период ограничений можно записаться на прием к врачу, а также получить его консультацию дистанционно.

"Электронные сервисы ЖКХ стали площадкой для решения срочных вопросов и проведения собраний собственников жилья в режиме онлайн. Цифровизация процессов в сфере градостроительства позволила не прерывать деятельность в строительной отрасли ни на один день. Разрешительная документация выдавалась в дистанционном режиме", - рассказал Кухарук.

Отслеживать местоположение автобуса, смотреть расписание и прогноз движения общественного транспорта горожане могут с помощью сервиса "Транспорт 72". А автоматизированная система оплаты проезда дает возможность не только оплачивать поездку банковской картой, но и защищать людей из группы риска.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что в настоящее время решения, которые принимаются органами власти, помогают сделать жизнь горожан безопасной и полноценной в условиях пандемии.