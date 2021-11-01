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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы досрочно справились с вопросами "Экологического диктанта"

Общество, 17:13 18 ноября 2021

ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Экологический диктант написали тюменцы в ТОГИРРО 18 ноября. Институт стал одной из 25 офлайн-площадок в Тюменской области, где можно пройти тестирование, сообщает организация.

Все участники справились с вопросами намного раньше отведенных 45 минут.

"Мне понравились вопросы диктанта, они расширяют кругозор и формируют у человека бережное отношение к природе и ее ресурсам, - считает тьютор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Кристина Федотова. - Попробуем дома пройти тест в онлайн-формате, будет полезно детям".

Свои знания по экологии на портале экодиктант.рус можно пройти до 21 ноября и получить диплом победителя или сертификат участника.

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# экология

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