Тюменцы досрочно справились с вопросами "Экологического диктанта"

| Фото: ТОГИРРО ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО ВКонтакте

Экологический диктант написали тюменцы в ТОГИРРО 18 ноября. Институт стал одной из 25 офлайн-площадок в Тюменской области, где можно пройти тестирование, сообщает организация.

Все участники справились с вопросами намного раньше отведенных 45 минут.

"Мне понравились вопросы диктанта, они расширяют кругозор и формируют у человека бережное отношение к природе и ее ресурсам, - считает тьютор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Кристина Федотова. - Попробуем дома пройти тест в онлайн-формате, будет полезно детям".

Свои знания по экологии на портале экодиктант.рус можно пройти до 21 ноября и получить диплом победителя или сертификат участника.