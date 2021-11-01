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Условный пожар потушили на предприятии в Голышманово

Общество, 17:03 20 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели спасатели на лесоперерабатывающем комплексе в Голышмановском городском округе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тренировки, при проведении работ по обработке древесины произошло короткое замыкание строгального станка – "загорелись" опилки и стружки на станке, огонь перекинулся на обработанный материал. Сотрудники администрации объекта своевременно обнаружили условное возгорание и сообщили о нем в пожарно-спасательную часть. Через несколько минут боевые расчеты приступили к тушению.

В учениях было задействовано 25 человек личного состава пожарно-спасательного отряда. Они также отработали поиск и деблокирование пострадавшего, передачу его бригаде скорой медицинской помощи. Работы осуществлялись звеном газодымозащитной службы.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , учения

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