Условный пожар потушили на предприятии в Голышманово

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели спасатели на лесоперерабатывающем комплексе в Голышмановском городском округе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области.

По замыслу тренировки, при проведении работ по обработке древесины произошло короткое замыкание строгального станка – "загорелись" опилки и стружки на станке, огонь перекинулся на обработанный материал. Сотрудники администрации объекта своевременно обнаружили условное возгорание и сообщили о нем в пожарно-спасательную часть. Через несколько минут боевые расчеты приступили к тушению.

В учениях было задействовано 25 человек личного состава пожарно-спасательного отряда. Они также отработали поиск и деблокирование пострадавшего, передачу его бригаде скорой медицинской помощи. Работы осуществлялись звеном газодымозащитной службы.