Тюменец убил собутыльника топором

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении тюменца, подозреваемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина ударил собутыльника обухом топора по голове.

По версии следствия, 23 сентября двое мужчин распивали спиртное в одном из домов по ул. Муллы-Нур Вахитова в Тюмени. Между ними произошел конфликт и обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове руками и обухом топора. От травм 41-летний мужчина скончался на месте.

Обвиняемый в настоящее время содержится под стражей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения для последующей передачи в суд.