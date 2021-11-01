  • 24 ноября 202124.11.2021среда
  • USD74,8327
    EUR84,1718
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец убил собутыльника топором

Происшествия, 12:37 24 ноября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении тюменца, подозреваемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина ударил собутыльника обухом топора по голове.

По версии следствия, 23 сентября двое мужчин распивали спиртное в одном из домов по ул. Муллы-Нур Вахитова в Тюмени. Между ними произошел конфликт и обвиняемый нанес потерпевшему удары по голове руками и обухом топора. От травм 41-летний мужчина скончался на месте.

Обвиняемый в настоящее время содержится под стражей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения для последующей передачи в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 24.11.2021В Тюмени экс-начальника СИЗО суд оставил под стражей
12:37 24.11.2021Тюменец убил собутыльника топором
10:46 24.11.2021Дорожные рабочие погибли на объездной в Тюмени после наезда BMW
18:16 23.11.2021Мужчину с 22 свертками амфетамина остановили на дороге Екатеринбург — Тюмень