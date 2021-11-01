На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали нетрезвого водителя из Курганской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя автомобиля Lifan, находящегося в алкогольном опьянении, задержали инспекторы ДПС на 504-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Машину остановили для проверки документов. За рулем был 52-летний житель Курганской области, в ходе общения с ним сотрудники полиции почувствовали резкий запах алкоголя.

"Процедура освидетельствования на наличие алкоголя показала 0,78 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого гражданином воздуха. Подозреваемый пояснил, что поссорился с сожительницей, после чего употребил спиртное, сел за руль и отправился домой", — рассказали в управлении МВД России по Тюменской области.

Автоинспекторы выяснили, что в сентябре 2019 года мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда ему назначили наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортом на один год и шесть месяцев.

В этот раз в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.