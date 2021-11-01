Стало известно, какие вопросы Алексей Венедиктов задаст тюменскому губернатору

| Фото: "Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Александр Моор даст интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Известный журналист находится в Тюмени, после серии встреч с представителями региональной прессы и местными блогерами у него запланирована беседа с тюменским губернатором.

"Никогда не знаешь, как пройдет интервью. Сразу хочу сказать, что оно не про Тюмень, это на федеральном канале: ковид, климат, экология, исторические памятники. Это будет федеральная повестка. Это то, что будут слушать и в Питере, и в Калининграде, в Благовещенске и на Камчатке", - сказал журналист.

Напомним, Александр Моор уже давал интервью главреду "Эха Москвы" в 2018 году в качестве врио губернатора. Тогда в Тюмени прошла крупнейшая конференция блогеров "НеФорум-2018".