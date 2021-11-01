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Школьница из Тюменского района победила с интерактивной книгой на всероссийском конкурсе

Общество, 16:08 26 ноября 2021

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Десятиклассница Зырянской школы Наталья Зырянова победила на Всероссийском конкурсе научно-технологических и социальных предпринимателей "Молодежь. Наука. Бизнес". Она стала лучшей в секции "Прикладное искусство (Мода. Дизайн)" с проектом развивающей книжки для малышей, сообщает управление образования администрации Тюменского района.

Наталья Зырянова изготовила книгу с интерактивными страницами, которые помогают ребенку развивать моторику, мышление. В книге с помощью контактной ленты размещены цифры, буквы, картинки и символы. Старшеклассница предварительно опробовала взаимодействие ребенка с книгой в игровой форме, чтобы проверить реакцию. Руководителем проекта выступила учитель технологии Марина Бушкова.

Конкурс "Молодежь. Наука. Бизнес" прошел в Самаре в дистанционном формате. В федерально-окружном этапе приняли участие школьники из 13 субъектов России в 12 секциях.

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