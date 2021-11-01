Донорство, помощь пожилым людям и приютам: как провести #ЩедрыйВторник с пользой

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник отмечается 30 ноября. Тюменцам предлагают помочь находящимся на самоизоляции пожилым людям, пополнить ряды доноров, посетить приюты для животных.

Тому, кто намерен стать донором, следует подготовиться. За три дня нельзя употреблять лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, пить алкоголь, курить. Накануне не есть жирную, жареную и острую пищу. Стоит воздержаться от сладкого. Утром стоит позавтракать. Подробная информация о донорстве указана на сайте Областной станции переливания крови.

Тюменцы могут влиться в ряды волонтеров. Так, добровольцы движения #МыВместе доставляют нуждающимся еду и лекарства. Чтобы присоединиться к движению, следует обратиться в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Приютам для животных часто требуются не только денежные пожертвования. Добровольцы могут выгулять собак, помочь на кухне или в ремонте вольеров. Еще одним направлением помощи приютским животным может стать содействие в их социализации.

"Нужны добровольцы и для общения с не социализированными собаками. С теми, которые боятся человека, а иногда и сородичей. Это не так весело, как гулять. Нужно сидеть с собакой в вольере, кормить ее вкусняшками, разговаривать, если разрешает – гладить. Процесс долгий, но очень нужный. Когда собака не социализирована, она с огромной вероятностью заканчивает свою жизнь в приюте от старости. Правда для этого нужно регулярно приезжать к собаке, одного раза недостаточно, в идеале нужно стать для питомца куратором", – рассказали в приюте "Лучший друг".

В организации ждут всех, кто готов предоставить помощь в социализации или любую другую поддержку. Визит обязательно нужно согласовать в группе приюта "Лучший друг" в социальной сети "ВКонтакте" или по телефону, сообщает издание "Тюменская область сегодня".