В Исетском районе задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемых в серии угонов автомобилей задержали в с. Исетское. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, один из них ранее судим и в августе 2021 года условно досрочно вышел из мест лишения свободы.

В ночь с 23 на 24 ноября в селе произошла серия угонов. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Подельникам предъявлено обвинение, санкция статьи 166 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее судимый подозреваемый свою вину не признал, но не оспаривал причастность к событиям, он взят под стражу и останется в СИЗО до 24 января 2022 года. Его подельник находится под подпиской о невыезде.