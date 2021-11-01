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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На улице Сахалинской в Тюмени полностью сгорел дом

Происшествия, 11:07 29 ноября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

450 квадратных метров составила площадь пожара в двухэтажном доме № 19 на ул. Сахалинской в Тюмени 29 ноября. Дом размерами 10 на 45 метров был расселен.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о происшествии поступило огнеборцам в час 58 минут.

"На месте работали 39 пожарных. Были задействованы более десяти единиц основной и специальной пожарной техники", — сообщил Александр Зубарев.

Пламя не ушло на соседние строения. Причина возгорания уславливается.

27 и 28 ноября в Тюменской области произошло 16 пожаров. Все они были в частном секторе: горели дома, хозпостройки, бани. Частыми причинами было короткое замыкание электропроводки, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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