На улице Сахалинской в Тюмени полностью сгорел дом

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

450 квадратных метров составила площадь пожара в двухэтажном доме № 19 на ул. Сахалинской в Тюмени 29 ноября. Дом размерами 10 на 45 метров был расселен.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о происшествии поступило огнеборцам в час 58 минут.

"На месте работали 39 пожарных. Были задействованы более десяти единиц основной и специальной пожарной техники", — сообщил Александр Зубарев.

Пламя не ушло на соседние строения. Причина возгорания уславливается.

27 и 28 ноября в Тюменской области произошло 16 пожаров. Все они были в частном секторе: горели дома, хозпостройки, бани. Частыми причинами было короткое замыкание электропроводки, нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова