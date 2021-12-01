Срок действия ПЦР-теста ограничили 48 часами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Срок действия ПЦР-теста в связи с особенностями нового штамма "Омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма сокращен с 72 до 48 часов.

Об этом решении Роспотребнадзора сообщила его руководитель Анна Попова на заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в Российской Федерации, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом "Омикрон", - отметила она.

Анна Попова напомнила, что с середины октября действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа в лабораторию тоже ограничен сутками. Таким образом, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результата может пройти не более 48 часов.

"Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - заявила она.