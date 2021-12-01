В Тюменской области расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19

Фото: администрация Ишима Фото: администрация Ишима

В Тюменской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников СМИ, специалистов, работающих в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий.

Данное требование отражено в постановлении главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо.

"Работодатели должны организовать проведение профилактических прививок данным категориям граждан первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом вакцины в срок до 14 января 2022 года", - отмечено в документе.

Если работник не поставил первый компонент вакцины или не вакцинировался однокомпонентным препаратом до 24 декабря 2021 года, а также, если до 14 января 2022 года он не закончил курс вакцинации, в таком случае отстраняются от работы. В первом случае с 24 декабря, во втором с 14 января. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий. Поставить прививку должны также люди, работающие в сфере ЖКУ, услуг по управлению многоквартирными домами.

В ведомстве отмечают, что расширение списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации в Тюменской области, вызвано неблагополучной эпидемиологической ситуацией.