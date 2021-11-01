Тюменские ученые разработали сервис для реабилитации пациентов после COVID-19

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Проект цифрового сервиса для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, разработали исследователи Тюменского государственного университета и Тюменского государственного медицинского университета.

Сервис "ЗдравBOX" учитывает объективные клинические данные пациента и помогает сформировать стратегии персонифицированной реабилитации в рамках системы ОМС. Восстановление после коронавируса подразумевает уменьшение у пациентов, перенесших COVID-19, симптомов одышки, улучшение памяти, внимания, мышления, повышение переносимости физической нагрузки.

Реализация проекта началась с введения в Тюменской области программы дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере физической культуры, спорта и фитнес-индустрии. Программы связаны с адаптивными методами физкультуры для людей с постковидным синдромом, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проректор ТюмГУ Андрей Латышев отметил востребованность цифрового сервиса. В регионе коронавирусную инфекцию перенесли более 60 тысяч человек. По его словам, 80% из тех, кто переболел COVID-19, нуждаются в реабилитационных мероприятиях.