Тюменская область по количеству тестирований на COVID-19 находится на шестом месте в стране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию провели в Тюменской области с 22 по 28 ноября. Показатель охвата тестированием на 100 тыс. населения за последние 7 дней составил 434. Всего проведено 3 млн 236 тыс. 114 тестов.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, Тюменская область входит в Топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения, находится на шестом месте.

Исследования проводят на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в области работает 23 лаборатории. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19 можно ознакомиться по ссылке.

"Сейчас срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - отметили специалисты ведомства.

По вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию можно звонить на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70.